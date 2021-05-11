شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يودع يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الثلاثاء أنه سيترك يوفنتوس بشكل «نهائي» في ختام الموسم الحالي، لكنه لم يقفل الباب على مواصلة مشواره الكروي رغم أعوامه الـ43 بانتظار العروض التي ستقدم له.

وقال بوفون:«مستقبلي واضح: في نهاية الموسم سأترك يوفنتوس بشكل نهائي وبعدها سأرى إن كنت سأتوقف أو إذا كنت سأجد حلاً يمنحني حوافز جديدة».

وأشار بوفون الذي دافع عن مرمى يوفنتوس منذ 2001 حتى 2018 قبل أن يتركه لموسم واحد من أجل مغامرة فرنسية مع باريس سان جيرمان، إلى أنه «في يوفنتوس، قدمت كل شيء وحصلت على كل شيء. وصلنا إلى نهاية حقبة ومن الصواب أن أضع حداً للارتباك الحاصل» بشأن نواياه.

وتوج بوفون بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات بقميص يوفنتوس وبقي معه حين أنزِلَ الى الدرجة الثانية موسم 2006-2007 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، ما عزز مكانته لدى مشجعي فريق «السيدة العجوز» الذي وصل معه إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات لكنه سقط عند العقبة الأخيرة أمام غريمه المحلي ميلان (2003) وبرشلونة (2015) وريال مدريد الإسبانيين (2017).