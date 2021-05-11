جوائز «بريت» بالجمهور.. والترشيحات للفنانات

يبرز الحضور النسائي بقوة، اليوم الثلاثاء، في احتفال توزيع جوائز «بريت» البريطانية لموسيقى البوب الذي يشكّل أول نشاط موسيقي كبير بحضور جمهور في المملكة المتحدة منذ بداية جائحة «كوفيد- 19»؛ إذ سيطرت الفنانات على الترشيحات، ومن أبرزهن المغنيتان دوا ليبا وسيليست.

وعلى جري العادة، ستقام الحفلة في مدرج «أو 2» في لندن بحضور أربعة آلاف شخص، في إطار تجارب تقيمها الحكومة للسماح بإقامة أحداث جماهيرية مع تراجع معدل الإصابات بـ«كوفيد- 19»، وستكون من دون أي كمامات أو تدابير تباعد، لكن مع اشتراط حيازة نتيجة سلبية لفحوص «كورونا».

وستركز على الفنانات؛ إذ استحوذت النساء على أكثرية الترشيحات في الفئات المختلطة.

وبعد انتقادات تعرضت لها الدورات السابقة على خلفية هيمنة الذكور على التسميات، تستحوذ النسوة هذه السنة للمرة الأولى على أكثرية الترشيحات على جائزة أفضل ألبوم للعام، أبرز مكافآت الحفلة، في حين أن مغني الراب جي هاس هو الفنان الذكر الوحيد على القائمة.

ومن بين الأسماء الخمسة المتنافسة على الجائزة في هذه الفئة، تبرز دوا ليبا مع ألبومها «فيوتشر نوستالجيا». كما أن المغنية البريطانية البالغة 25 عاماً مرشحة أيضاً للفوز عن فئة أفضل مغنية وأفضل أغنية منفردة عن «فيزيكال».

وتتشارك المغنية البريطانية التي حصدت 5 ترشيحات في 2018 و4 في 2019، الصدارة هذا العام على قائمة الترشيحات مع سيليست مغنية موسيقى السول والمؤلفة والشاعرة أرلو باركس.

وتشكل باركس، البريطانية البالغة 20 عاماً ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية، اكتشاف عام 2021؛ إذ إن ألبومها الأول «كولابسد إين سانبيمز» الذي صدر في يناير/كانون الثاني، خوّلها للمنافسة في فئات «أفضل ألبوم» و«أفضل فنانة» و«أفضل فنان واعد».

كما تنافس مغنية السول سيليست البالغة 26 عاماً والفائزة ببرنامج «ساوند أوف 2020» عبر «بي بي سي»، على الفوز بالفئات الثلاث عينها. وقد نال ثنائي الراب يونج تي أند باغزي ومنسق الأسطوانات جويل كوري أيضاً 3 ترشيحات.

وتتباين ترشيحات النسخة الـ41 مع المنحى المهيمن العام الماضي والذي واجه انتقادات على خلفية هيمنة الفنانين الذكور من دون ترشيح أي امرأة في فئتي «أفضل ألبوم» و«أفضل فرقة» المختلطتين.

كما أن الحفلة ستكافئ للمرة الأولى منذ إطلاقها قبل أربعة عقود، فنانة بجائزة «جلوبال أيكون بريت أوورد» التي تكرم فناناً عن مجمل مسيرته.

وستنال المغنية الأمريكية تايلور سويفت هذه الجائزة البارزة التي سبق أن نالها إلتون جون وديفيد بووي، تقديراً لمسيرتها التي لا تضاهى وموسيقاها وتأثيرها على ملايين الأشخاص في العالم أجمع.