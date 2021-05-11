شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ناشئة تستهدف تقديم أول جرار كهربائى ذاتى القيادة بالكامل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن شركة ناشئة مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إمكانية مساعدتها للمزارعين على تحقيق أرباح أكثر، من خلال تقديم ما تصفه بأنه أول جرار كهربائي ذاتي القيادة بالكامل في العالم.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" يمكن برمجة الجرار لأداء مهام مثل الحرث والحصاد والجز، ويمكن أن يعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات من خلال شحنه لمدة خمس ساعات.

وعلى الرغم من أن الجرار لا يحتاج إلى سائق، إلا أنه للامتثال للوائح الولايات المتحدة، يجب أن يكون لدى الجرار مشغل عن بعد يتلقى تنبيهات في الوقت الفعلي ، ويمكنه إيقاف الجرار إذا لزم الأمر.. ويحتوى الجرار على أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف الماشية والمحاصيل وأنظمة منع الاصطدام التي تسمح له بالعمل بشكل مستقل جنبًا إلى جنب مع عمال المزارع.