شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تكرم صاحبة فيديو توثيق اتلاف كابلات التليفون بمشتول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الشركة المصرية للاتصالات اليوم السيدة الشجاعة التى قامت بتصوير مقطع فيديو يوثق قيام بعض الخارجين عن القانون بإتلاف إحدى كبائن الاتصالات فى منطقة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، حيث استقبلها المهندس أبو اليزيد حمزة الهوارى، رئيس قطاع مناطق شرق الدلتا، لتكريمها نيابة عن المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وتم منحها راوتر مجاني وباقة إنترنت أرضي 600 جيجا بسرعة 100 ميجا تقديرًا لها على شجاعتها وحرصها على ممتلكات الشركة.

وأكدت الشركة على اعتزازها بمثل هذه السلوك الإيجابي الذي يتحلى به المواطنون، والذي يساهم في الحد من هذه العمليات التي تتسبب في تعطيل خدمات الاتصالات في المناطق التابع لها هذه الكبائن.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع فيديو سجلته السيدة يوثق لحظة قيام بعض الخارجين على القانون بإتلاف كبائن التليفونات والإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات في منطقة حلوان ما ينتج عنه تعطيل خدمات الاتصالات في المنطقة وهو ما يعد جريمة أمنية جنائية كبرى.

وأظهر الفيديو شجاعة هذه السيدة في مواجهة المجرمين، وإصرارها على تصوير الحادثة وتصوير أرقام السيارة التي استخدمها الخارجين على القانون وتقوم الجهات المختصة حاليا بالتحقيق فى الحادثة وملاحقة المتهمين.

وتتسبب عمليات إتلاف كبائن الاتصالات فى تعطيل خدمات الاتصالات فى المناطق التابعة لها، ومن المعروف أن المصرية للاتصالات اتخذت فى الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التى تضمن مراقبة هذه الكبائن بشكل مستمر ومتابعة أى عطل ينتج عن إتلافها.