شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تكرم صاحبة فيديو توثيق اتلاف كابلات التليفون بمشتول والان مع تفاصيل الخبر
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع فيديو سجلته السيدة يوثق لحظة قيام بعض الخارجين على القانون بإتلاف كبائن التليفونات والإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات في منطقة حلوان ما ينتج عنه تعطيل خدمات الاتصالات في المنطقة وهو ما يعد جريمة أمنية جنائية كبرى.
وأظهر الفيديو شجاعة هذه السيدة في مواجهة المجرمين، وإصرارها على تصوير الحادثة وتصوير أرقام السيارة التي استخدمها الخارجين على القانون وتقوم الجهات المختصة حاليا بالتحقيق فى الحادثة وملاحقة المتهمين.
وتتسبب عمليات إتلاف كبائن الاتصالات فى تعطيل خدمات الاتصالات فى المناطق التابعة لها، ومن المعروف أن المصرية للاتصالات اتخذت فى الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التى تضمن مراقبة هذه الكبائن بشكل مستمر ومتابعة أى عطل ينتج عن إتلافها.