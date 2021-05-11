شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحقق أرباح عام كامل فى ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر
كان المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قد علق في رقت سابق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام 2021، قائلاً: "نتائج هذا الربع تعكس قدرة المصرية للاتصالات على الحفاظ على وتيرة النمو الذى شهدته خلال عام 2020، بما يمكنها من الإفصاح عن نتائج مالية وتشغيلية قوية.
وأضاف" لقد شهدنا نموًا متميزاً في أرباح الشركة مع نمو الإيرادات بنسبة 20%، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% بهامش ربح قدره 39%، وصافي الربح بعد تحييد أثار العناصر غير التشغيلية بنسبة 77%"
أضاف "لا يزال المحرك الرئيسي للنمو هو البيانات، للهاتف الثابت والمحمول، وقد شهدنا نموًا في أعداد العملاء وإنفاقهم على خدمات الاتصالات، وهو ما نواصل دفعه ليس فقط من خلال الاستثمار في شبكتنا، ولكن أيضًا في تحسين تجربة العملاء، والتي بدورها سوف تعزز من مكانتنا الرائدة في السوق.