شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف خسائرها تحت ضغط مخاوف الطلب فى الهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،يأتي هذا التراجع تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب فى الهند ، حيث لا يزال ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم يعاني بشدة من أزمة فيروس كورونا ،والتي دفعت السلطات الحكومية إلى تشديد إجراءات الإغلاق فى جميع أنحاء البلاد.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 64.12$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.89$، وسجل أعلى مستوي عند 64.99$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 67.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.36$.

عند تسوية الأمس ، حقق النفط الخام الأمريكي ارتفاعا بحوالي 0.1% ،وصعد نفط خام برنت بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد هجوم إلكتروني دفع شركة "كولونيال بايبلاين" إلى إغلاق بعض خطوط الوقود الرئيسية فى الولايات المتحدة.

فى الهند لا تزال أزمة فيروس كورونا تتفاقم بالرغم من الجهود المحلية والعالمية لاحتوائها ،حيث تتسارع حالات الإصابة الجديدة والوفيات بسبب العدوى لمستويات قياسية جديدة.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى حوالي 23 مليون شخص ، الأمر الذي جعل الهند ثاني أسوأ المتضررين من تلك الجائحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

ومع اكتظاظ المستشفيات والمشارح ،وتفاقم الأزمة الصحية فى البلاد ،أعلنت الحكومة الهندية توسيع عمليات الإغلاق للحد من الانتشار السريع للجائحة ، الأمر الذي أثر كثيرا على مستويات استهلاك الوقود فى ثالث أكبر مستورد للنفط فى العالم.