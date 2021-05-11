شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تطلق خدمة جديدة لزيادة المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لموقع "إن دي تي في" الهندي أطلقت منصة "جوجل باي" للمدفوعات خدمة تحويل الأموال الدولية مع شركتي "وايز" و"ويسترن يونيون".

ويمكن لمستخدمي "Google Play" في الولايات المتحدة الآن تحويل الأموال إلى الهند وسنغافورة، مع وجود خطط للتوسع إلى نحو 200 دولة بنهاية العام الجاري.

ويمثل دخول جوجل في سوق التحويلات الرقمية التي تبلغ تكلفتها 470 مليار دولار خطوة أخرى من جانب شركة التكنولوجيا لتوسيع عروض خدماتها المالية ، مما أدى إلى زيادة المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية.