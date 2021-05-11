شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بجلسة منتصف الأسبوع.. وتعطل السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة قطر، وصعد سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.480% رابحًا 18.275 نقطة ليغلق عند مستوى 3835.270 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% رابحًا 2.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.81 نقطة، فيما تعطلت بورصات الإمارات والسعودية.

بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.480% رابحًا 18.275 نقطة ليغلق عند مستوى 3835.270 نقطة، وبلغ حجم التداول 13.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال عبر تنفيذ 891 صفقة لعدد 42 سهمًا.

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 3.82%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 3.54%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 2.94%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 4%، ثم سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 3.53%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 947.9 ألف ريال عماني.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.17% رابحًا 2.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 372.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.32% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.41% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.72%، وصعد سهم شركة ناس بنسبة 8.7%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.56% بضغوط هبوط سهمي عقارات السيف، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.25%، 0.39%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6279.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحًا 9.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6790.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحًا 41.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% رابحًا 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5483.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 380.6 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.77%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.5%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.32%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.23% خاسراً 25.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10925.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 152 مليون سهم بقيمة 350.2 مليون ريال عبر تنفيذ 7603 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 17 سهماً، واستقرت 7 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.3%، يليه قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%.