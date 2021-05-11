O West تحقق ارتفاعا في المبيعات العقارية بنسبة 13,8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري

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القاهرة - سامية سيد - طارق كامل: مدينة O West تقام على مساحة 1000 فدان وتنقل تجارب شركة أوراسكوم للتنمية الناجحة من سبعه دول حول العالم إلى غرب القاهرة

حققت مدينة O West، أحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بـ 6 أكتوبر بغرب القاهرة نسب مبيعات مبشرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي المبيعات العقارية 774.4 مليون جنيه مصري مقابل 981.6 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول 2020. والجدير بالذكر أن المبيعات العقارية خلال الربع الأول 2020 تضمن 301,4 مليون جنية مصري من المبيعات التجارية (عائدات الأراضي الناتجة عن اتفاقيات المدارس) في مشروع O West. وباستبعاد تلك الإيرادات من المبيعات التجارية، يرتفع صافي المبيعات العقارية بنسبة 13,8٪ لتصل إلى 774.4 مليون جنيه مصري في الربع الأول 2021 مقابل 680.2 مليون جنيه مصري في الربع الأول 2020.



مدينة O West تقام على مساحة 1000 فدان.. رئيسية و1

وتشهد مدينة O West التابعة لأوراسكوم للتنمية زيادة طلبات العملاء على الشراء بحي Qemet والذي أطلقته في شهر فبراير الماضي، وهو مشروع عقاري بإجمالي مخزون 7.5 مليار جنيه مصري. وقد تضمنت هذه المرحلة طرح مخزون بقيمة 1,7 مليار جنية مصري. وتنوي الشركة إضافة المزيد من الوحدات في مشروع Qemet خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021، لتتماشي مع معدلات الطلب المتزايدة.





وتجري الأعمال الإنشائية في O West بسرعة ملحوظة حيث تم بناء 406 فيلا، وسيتم في منتصف مايو الجاري البدء في بناء 185 شقة تم بيعها بالفعل خلال الفترة الأخيرة. كما تم البدء في بناء المدارس الخمسة في الربع الأول من عام 2021 .ومن المتوقع ان تبدأ المدارس العمل مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2022. إضافة إلى العديد من الخدمات المتواجدة في أرض المشروع، الذي سيوفر بيئة صحية تعتمد على مساحات خضراء شاسعة بالإضافة الى خدمات متنوعة أبرزها 5 مدارس دولية وفندق ومستشفي ونادي اجتماعي ورياضي وحي تجاري وغيرها.

كما تباشر أوراسكوم للتنمية المراحل النهائية من تطوير المخطط الرئيسي لنادي O West، والذي سيمثل إضافة هائلة للمشروع، حيث يعتبر أكبر نادي اجتماعي ورياضي في منطقة غرب القاهرة ، ليقدم لمشتركيه مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة. وخلال الربع الأول من العام الجاري 2021، تمت إضافة 160 عضوية جديدة إلى O West Club خلال الربع الأول من عام 2021 (تبلغ رسوم العضوية 180 ألف جنيه مصري)، وبذلك يصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 1،642 عضوية.



طارق كامل الرئيس التنفيذي ل O West

أكد الأستاذ طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، أن المدينة تقام على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتميز بكونها مدينة متكاملة، تقدم كافه الخدمات الصحية والتعليمية والرياضيه والفندقية والترفيهيه، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي في مدينة 6 أكتوبر بغرب القاهرة، حيث تبعد المدينة ثلاث دقائق عن مول مصر، وخمس دقائق عن ميدان جهينة وأركان بلازا.

وأضاف كامل "أن مدينة O West ستنقل التجربة الاستثنائية الكاملة لـ "الجونة" لسكان القاهرة ، استنادا إلى رؤية واستراتيجية أوراسكوم للتنمية في بناء مدن متكاملة وخبرتها الواسعة وقصص نجاحها في وجهاتها المختلفة في الدول التي تعمل بها حول العالم".

وبالرغم من أن مشروع O West لم يكتمل بعد، إلا أنه بدء في نقل تجربة الجونة الناجحة إلى القاهرة من خلال استضافة عدد من الأحداث والفعاليات الرياضية والفنية التي أتاحت الفرصة للعملاء والمشترين المحتملين لرؤية المشروع ومراحل البناء مباشرةً من أرض الواقع، وتضمنت هذه الفعاليات رالي O West، وسباق Tough Mudder، والشراكة مع مؤسسة Art d’Egypte (آرت ديجيبت) حيث قام المصممون والفنانون خلالها بتطوير أعمال وتصميمات صنعت خصيصاً لمدينة O West. وقد حققت هذه الفعاليات نجاحاً كبيراً جعل الأنظار تلتفت إلى هذه المنطقة الهامة من غرب القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم للتنمية مصر هي أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي مطور رائد للمشروعات المتكاملة حول العالم في مصر، والإمارات، وعمان، والمغرب، ومونتينيجرو، وسويسرا، والمملكة المتحدة. وتدير المجموعة 33 فندقاً بسعة 7,198 غرفة، وتمتلك حوالي 101 مليون متر مربع من الأراضي.