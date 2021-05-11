شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يوقع اتفاقا لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني مع المصرية لإدارة المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع بنك مصر مؤخراً اتفاق تعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك للخدمات التي تقدمها الشركة والتي تمتد الي 74 محطة حتى الأن، حيث يتم قبول البطاقات البنكية من خلال الآت نقاط البيع P.O.S وأيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول .

ويعد هذا الاتفاق استكمالاً لنجاحات بنك مصر في هذا المجال، حيث كان بنك مصر هو أول بنك يقوم بتوفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق QR Code، من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يتيح لأكثر من 3.50 مليون راكب يومياً من دفع قيمة الاشتراكات والمحافظ النقدية التي تقدمها الشركة، حيث يقوم البنك بتوفير الآت P.O.S لدى محطات مترو الأنفاق مما يتيح للعميل الدفع من خلال البطاقات البنكية وأيضاً باستخدام محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر كان أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه.

وجاء هذا التوقيع انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر إلى استخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة البنك لدعم التحول الرقمي في مصر ودعماً لجهود الشمول المالي؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

كما يعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق "محفظة بنك مصر -BM WALLET"، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة بنك مصر لأي محفظة أخرى في مصر، السحب والايداع في المحفظة من خلال أكثر من 9,000 ماكينة صراف الي على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90,000 منفذ فوري، دفع فواتير المرافق العامة، دفع فواتير التليفون الأرضي والمحمول، شراء التذاكر، شحن رصيد الهاتف المحمول والتبرعات، هذا كما يُمكن لمستخدمي محفظة BM WALLET الإيداع في المحفظة عن طريق ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً) ذاتياً من خلال التطبيق أو من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، كما أتاح البنك لعملائه الحاصلين على قروض عقارية سداد أقساط القرض من خلال المحفظة كأول بنك في مصر يتيح هذه الخدمة لعملائه، تيسيراً على العملاء حيث كان بنك مصر اول بنك يقوم بتوفير الاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، كما يقوم البنك بتوفير الاشتراك في الخدمة عن طريق أكثرمن 700 فرعاً على مستوى الجمهورية.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.