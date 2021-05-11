شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو يسجل 4.55 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.99 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 221.52 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 221.52 ريال بما يعادل 59.06$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 203.06 ريال بما يعادل 54.14$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 193.83 ريال بما يعادل 51.68$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 166.14 ريال بما يعادل 44.30$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 129.22 ريال بما يعادل 34.45$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 110.76 ريال بما يعادل 29.53$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,889 ريال بما يعادل 1,837$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,551 ريال بما يعادل 413.46$
سعر كيلو الذهب
بنحو 221,517 ريال بما يعادل 59,064$