شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.55 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل 4.56 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، ليستقر فى بنوك المركزى المصرى والأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش واحد فـ بنك " الاسكندرية" ليسجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.55 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.99 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 221.52 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24

بنحو 221.52 ريال بما يعادل 59.06$



سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.06 ريال بما يعادل 54.14$



سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21

بنحو 193.83 ريال بما يعادل 51.68$



سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.14 ريال بما يعادل 44.30$



سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.22 ريال بما يعادل 34.45$



سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.76 ريال بما يعادل 29.53$



سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب

بنحو 6,889 ريال بما يعادل 1,837$



سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب

بنحو 1,551 ريال بما يعادل 413.46$



سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب

بنحو 221,517 ريال بما يعادل 59,064$