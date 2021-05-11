شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تجهيز شحنة الغاز العاشرة للتصدير من دمياط للإسالة خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم تصدير تلك الشحنة خلال يومين، موضحة أن حجم الشحنة يبلغ نحو 150 ألف متر مكعب غاز مسال.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، كشفت في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن تصدير نحو 41 شحنة غاز مسال منذ بداية العام الجاري وحتي الآن من مصنعي إسالة الغاز بإدكو ودمياط.

وخلال شهر مارس 2021، كان قد تم الإعلان عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، وزيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع وإمتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.