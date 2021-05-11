شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 67.91 دولار لبرنت و64.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،67.91 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.56 دولار للبرميل، حيث شهدت أسواق النفط اليوم، تراجعا في الأسعار.

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.