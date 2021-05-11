شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين مشترك فى التليفون الأرضى فى مصر حتى نهاية شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد المشتركين في التليفون الأرضي إلى 10.045 مليون مشترك حتى نهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل 9.427 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 7%، ومقابل 9.85 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة نمو 2%، بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، وهي أكبر مشغل للتليفون الأرضي في مصر.

وأظهرت البيانات، ارتفاع أعداد المشتركين في خدمة الإنترنت بالشركة المصرية للاتصالات، والتي تستحوذ على نحو 70% من سوق الإنترنت، 7.257 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2021 مقابل 5.925 مليون مشترك في الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 22%، ومقارنة بـ6.9347 مليون مشترك في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة نمو 4%.

وحقق عدد مشتركي الهاتف المحمول بالشركة المصرية للاتصالات WE، ارتفاعًا ليصل إلى 8.516 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2021 مقابل 6.181 مليون مشترك في الربع ذاته من عام 2020 بنسبة نمو 38%، ومقابل 7.342 مليون مشترك في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة نمو 16%.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، حققت إيرادات مجمعة بلغت 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو المتميز في خدمات البيانات، والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات، وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قوي قدره 39% نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي، وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو غير التشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 77% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.