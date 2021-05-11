شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 هبوطا بقيمة 4 جنيهات، لينزل الذهب من أعلى مستوياته في 3 أشهر تقريبًا، لتهبط أسعار الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق إلى مستويات 790 جنيها للجرام مقابل 794 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 يسجل 677.14 جنيه.

عيار 21 يسجل 790 جنيها.

عيار 24 يسجل 902.85 جنيه.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1833 دولار.

وهبطت أونصة الذهب في التداولات العالمية إلى مستويات 1833 دولار بعد أن وصلت أمس إلى أكثر من 1840 دولار، بفعل تراجع في عوائد السندات الأمريكية والدولار، إلا أن الاتجاه لجني الأرباح في سوق الذهب دفع الأسعار للهبوط مستهل جلسات التداول اليوم.

ويسجل الذهب العالمي تذبذب وحركة مستمرة، الأمر الذي يجعل سعر الذهب في مصر غير مستقر، ويسجل حركة وتغيرات على مدار الساعة، لكن الإشارات من السوق الآن تؤكد إمكانية استمرار هبوط الذهب مع الاتجاه لجني الأرباح.

وقد يكون هناك تفاوت في سعر الذهب في مصر، بقيمة تتراوح من جنيه إلى جنيهين من تاجر إلى آخر في ظل استمرار التذبذب والتغيرات المستمرة في سعر الذهب بمستهل تداولات اليوم.