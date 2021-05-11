شكرا لقرائتكم خبر عن 951 مليون جنيه نصيب أرباح المصرية للاتصالات في "فودافون" خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 951.951 مليون جنيه في الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 468.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، كما ارتفعت أرباح المصرية للاتصالات من الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 245 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل صافي خسائر 137 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 12.293 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 12.30 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 ومقابل استثمارات 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.

يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهي في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.

وتم استخدام القوائم المالية المجمعة لشركة فودافون مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تمثل فترة 12 شهر عن الفترة من أول إبريل عام 2019 حتى 31 مارس 2020، ويطرح منها حركة الفترة من أول إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2019 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2019، ويضاف حركة الفترة من أول إبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2020 وذلك لتحديد نصيب السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 من نتائج الأعمال.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة، على زيادة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ 75 قرشا للسهم.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، حققت إيرادات مجمعة بلغت 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو المتميز في خدمات البيانات، والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات، وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قوي قدره 39% نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي، وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو غير التشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 77% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.