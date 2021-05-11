شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ،تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب فى الهند ، حيث لا يزال ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم يعاني بشدة من أزمة فيروس كورونا ،والتي دفعت السلطات الحكومية إلى تشديد إجراءات الإغلاق فى جميع أنحاء البلاد ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 63.90$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 64.89$، وسجل أعلى مستوي عند 64.99$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 67.38$ للبرميل الأدنى منذ 4 أيار/مايو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 68.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.36$.

عند تسوية الأمس ، حقق النفط الخام الأمريكي ارتفاعا بحوالي 0.1% ،وصعد نفط خام برنت بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد هجوم إلكتروني دفع شركة "كولونيال بايبلاين" إلى إغلاق بعض خطوط الوقود الرئيسية فى الولايات المتحدة.

فى الهند لا تزال أزمة فيروس كورونا تتفاقم بالرغم من الجهود المحلية والعالمية لاحتوائها ،حيث تتسارع حالات الإصابة الجديدة والوفيات بسبب العدوى لمستويات قياسية جديدة.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى حوالي 23 مليون شخص ، الأمر الذي جعل الهند ثاني أسوأ المتضررين من تلك الجائحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

ومع اكتظاظ المستشفيات والمشارح ،وتفاقم الأزمة الصحية فى البلاد ،أعلنت الحكومة الهندية توسيع عمليات الإغلاق للحد من الانتشار السريع للجائحة ، الأمر الذي أثر كثيرا على مستويات استهلاك الوقود فى ثالث أكبر مستورد للنفط فى العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.