شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك تخطي أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تعاني بشدة بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.06 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.23 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.35 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 90.04 نقطة.

وفقد مؤشر الدولار نسبة 1.2% الأسبوع الماضي ، فى أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات حتى يرتفع التضخم ويستعيد سوق العمل كامل عافيته ، وبعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،انحسرت بشدة احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة بصورة عاجلة.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم تعليقات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وبرنامج شراء السندات.