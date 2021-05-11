شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 2% بفعل عمليات البيع المفتوحة فى أسهم شركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من 2% بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى الجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تزايد نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عمليات البيع المفتوحة فى أسهم شركات التكنولوجيا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.2% حتى الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 446.2 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بفعل تسارع عمليات البيع لحجز الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 5.0% ، بعد عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

أنهي مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 2.6% ،بأكبر خسارة يومية منذ 8 آّذار/مارس الماضي ، مع هبوط واسع النطاق لأسهم شركات أبل و مايكروسوفت.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.6% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.2% ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوى قياسي جديد عند 4,245.4 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.1% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 2.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.