شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 3 أشهر بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالأمس ،يأتي هذا الارتفاع بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,841.51$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,835.96$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,831.29$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,845.43$ للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد حققت الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 3.5% ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو 2020 ، بفضل انحسار تكهنات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من تخطي أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 90.04 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات حتى يرتفع التضخم ويستعيد سوق العمل كامل عافيته ، وبعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،انحسرت بشدة احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بصورة عاجلة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,025.15 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.