أسعار النفط تتراجع وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت المخاوف بشأن التضخم قلق المستثمرين في الأسواق العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية تموز/يوليو بنسبة 6ر0% إلى 92ر67 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران/يونيو بنسبة 6ر0% إلى 52ر64 دولارا للبرميل.

وقد أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع تكلفة مواد خام كالنحاس وخام الحديد والخشب لمستويات قياسية، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على النمو.

كما يتفاعل المتعاملون مع تقارير أشارت إلى أن شركة خطوط أنابيب "كولونيال بايبلاين" تستهدف إعادة فتح تشغيل خطوطها، وهي خطوط مهمة في الولايات المتحدة، بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وقال مشغلو الخطوط، وهي الأكبر للمنتجات المكررة في البلاد، إنه تمت استعادة أحد الخطوط جزئيا وأنه يجري تنفيذ نهج تدريجي لتسهيل عودةٍ إلى الخدمة بحلول مطلع الأسبوع.

وأعلنت الإدارة الأمريكية حالة طوارئ محلية أمس الأول الأحد بعدما أعلنت "كولونيال بايبلاين" أنها تعرضت لهجوم سيبراني ببرمجيات الفدية، التي تشفر أنظمة الحواسيب وتسعى لابتزاز المشغلين للحصول على أموال.