شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تدعم جهود التعافي بإنفاق 50 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة النرويج اليوم الثلاثاء، اعتزامها رفع عجز الموازنة غير النفطي بما يزيد على 9% ليصل إلى 403 مليارات كرونة، أو حوالي 50 مليار دولار. وبحسب بلومبيرج تفضل النرويج الاعتماد على ثرواتها النفطية وصندوقها السيادي الذي تقدر قيمته بحوالي 1.3 تريليون دولار لزيادة الإنفاق وتعزيز التعافي الاقتصادي، بدلاً من اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز تبعات الجائحة.

وتقدر قيمة سحوبات حكومة النرويج من صندوق الثروات السيادية بحوالي 3.7%، مقابل 3.3% كان يتوقعها المركزي النرويجي.

الجدير بالذكر أن حكومة رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ بصدد خوض انتخابات في سبتمبر المقبل.

وقال موريس جونشولت المحلل لدى «هاندلز بانكن» في رسالة للعملاء إن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة ترى حاجة أكبر للمزيد من الدعم المالي هذا العام. وأضاف قائلاً: إن صندوق الثروات السيادي لعب دوراً مهماً في حماية الاقتصاد من أسوأ تبعات الجائحة.

وكانت كثافة السحوبات الحكومية من الصندوق في الفترة الماضية أجبرته على البدء في تسييل أصول في العام الماضي. لكن الصندوق نجح في تسجيل عوائد قياسية بعد ذلك مع التعافي القوي للأسواق.