شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد الاقتراب من مستوى 0.7810 هذا الصباح، ويحصل على إشاراة إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الأول عند 0.7900، بينما يمثل الثبات فوق 0.7810 شرط مهم لتحقيقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7790 والمقاومة 0.7900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد