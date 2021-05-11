شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يكتسب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 71.35، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 67.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد