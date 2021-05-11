شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الصاعد، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بقية اليوم، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستويات 28.25 ثم 29.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 26.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد