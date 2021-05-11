شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1838.00، بانتظار تخطي هذا المستوى يليه تخطي 1850.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1865.00.

مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات تقاطع إيجابي تدعم السيناريو الإيجابي المتوقع، والذي سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم كسر مستوى 1825.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد