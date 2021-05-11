شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر ، خاصة بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال خلال نيسان/أبريل الماضي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2169$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2129 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2123$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة الأوروبية الموحدة فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.2178$.

وحقق اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، فى ظل إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من تخطي أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 90.04 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.