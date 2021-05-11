شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة باي بال (PYPL) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، يأتي ذلك والسهم يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.84% بما يعادل -9.73 نقطة ليستقر السهم على سعر 243.63 دولار، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 254.36، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 226.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط