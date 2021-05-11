شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يحلق عالياً – تحليل – 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الصعود في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر على سعر 51.92 في نهاية التداولات، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد السهم في الوقت نفسه من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة القريبة عند 53.25 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد