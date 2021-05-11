شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل – 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته المبكرة لآخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 240.94، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -1.08% بما يعادل -2.54 نقطة ليستقر على سعر 232.93 دولار، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد حاول السهم الارتفاع بتداولاته السابقة لتصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، ويبدو أنه نجح في ذلك.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 242.35، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 222.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط