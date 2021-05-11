شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكا (BAC)في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 42.26، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.31% ليخسر السهم نحو 13 سنت ليستقر على سعر 42.05 دولار، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 42.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.12.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه