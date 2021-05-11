شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يقلص من مكاسبه – تحليل – 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيتي جروب (C) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 76.80، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من تلك المكاسب المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.07% بما يعادل 0.05 نقطة ليستقر على سعر 75.13 دولار، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 74.60، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة، نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط تأكيد اختراقه للمقاومة 76.80 بإغلاق آخر أعلاه على الأقل، ليستهدف مستوى المقاومة 80.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد