بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 19.15 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 15ر19 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6279 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر380 مليون سهم تمت عبر 13086 صفقة نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار (نحو 1ر161 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 27ر41 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5294 نقطة بنسبة صعود بلغت 79ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر296 مليون سهم تمت عبر 8981 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار (نحو 2ر70 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 99ر9 نقطة ليبلغ مستوى 43ر6790 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر84 مليون سهم تمت عبر 4105 صفقات بقيمة 2ر30 مليون دينار (نحو 6ر90 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر28 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5483 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر132 مليون سهم تمت عبر 4562 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 7ر35 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (يوباك) و(الإعادة) و(المشتركة) و(خليج ب) أما شركات (التخصيص) و(أجيليتي) و(صناعات) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(السلام) و(عمار) و(تنظيف) الأكثر انخفاضا.