شكرا لقرائتكم خبر عن 123.3 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» بنمو 263.7 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 5.84 مليون مشترك في الخدمات المدفوعة بارتفاع 260.4 %

18.8 مليون مشترك نشط شهرياً بارتفاع 206.9%

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «يلا» المحدودة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات 248 مليون درهم في الربع الأول، بزيادة 221% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ صافي ربح المجموعة 123.3 مليون درهم خلال الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي.

في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي 49.7% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021.

وقد ساهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا في تحقيق الجزء الأكبر من إيرادات «يلا» بما مجموعه 201.1 مليون درهم، في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 47.3 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 248 مليون درهم.

عدد المستخدمين

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً 206.9 ٪ إلى 18.8 مليون في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ6.1 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2020، وفي ما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة لمنصات «يلا»، فقد ارتفع العدد الكلي للمشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 260.4% إلى 5.8 مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ1.6 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2020.

نجاح كبير

وقال تاو يانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا» المحدودة: «لقد كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ناجحة بامتياز، فقد حققنا نتائج مالية قوية مع ارتفاع إجمالي إيراداتنا بنسبة 39.9% على أساس ربع سنوي إلى 248 مليون درهم، متجاوزاً الحد الأعلى لتوقعاتنا بنسبة 7.4% عن الفترة نفسها، ويعزى هذا الأداء المميز إلى جهودنا المستمرة في توسيع قاعدة مستخدمينا وتشجيعهم على الاشتراك في الخدمات المدفوعة من خلال إطلاقنا لحملات تسويقية ساهمت في تعزيز الوعي الجماهيري بخدماتنا ومنصاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا» المحدودة، أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس مدى فعالية استراتيجية النمو الخاصة بالشركة والتي تهدف إلى تقديم تجربة مثالية لجميع المستخدمين، الأمر الذي كنا قد وعدنا به مساهمينا والمستثمرين خلال الإعلان عن النتائج المالية السابقة.

التعاون بين التطبيقات

وعلى الجانب الآخر، أعرب صيفي إسماعيل رئيس مجموعة «يلا» عن نية المجموعة في الاستمرار بإثراء حافظة منتجاتها، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين تطبيقات المجموعة لتطوير نظام تفاعلي متكامل، بحيث يشهد زيادة في تدفق المستخدمين من تطبيق إلى آخر.

وأكد السيد صيفي إسماعيل أن النظام التكاملي الجديد سيسهم، بالضرورة، في زيادة وعي المستخدمين بالتطبيقات والخدمات المتعددة التي تقدمها مجموعة «يلا»، والتي من شأنها أن تؤدي في مجملها إلى توسيع قاعدة المستخدمين، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم ضمن تطبيقاتنا، ما يعزز الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل.