شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تكبد «نيسان» 1.38 مليار دولار في أسوأ أداء لها منذ 12 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «نيسان» اليوم الثلاثاء تكبد خسائر سنوية قياسية نتيجة تبعات الجائحة التي أثرت في مبيعات الشركة، ومع القصور العالمي في أشباه الموصلات الذي أدى إلى خفض شركة صناعة السيارات الشهيرة لإنتاجها.

وقالت الشركة، التي تعد ثالث أعلى شركات صناعة السيارات من حيث حجم المبيعات على مستوى اليابان، أنها سجلت ارتفاعاً في خسائر التشغيل في السنة المالية المنتهية مع نهاية مارس 2021 لتصل إلى 150.65 مليار ين، أو حوالي 1.38 مليار دولار، مقابل خسارة بلغت 40 مليار ين في العام السابق، ما يعد أسوأ أداء للشركة منذ 12 عاماً.

لكن النتائج على أية حال جاءت أفضل من توقعاتها في فبراير والتي رجحت تكبد خسارة تصل إلى 250 مليار ين وذلك بفضل تعافي المبيعات في الصين وخفض التكاليف.