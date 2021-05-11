شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد الوقود يهدد محطات البنزين الأمريكية وتوقعات بتعافي خطوط الأنابيب مع نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت محطات البنزين على امتداد الساحل الشمالي للولايات المتحدة تعاني من نفاد الوقود، مع تواصل جهود أكبر خطوط أنابيب في أمريكا الشمالية للتعافي من تبعات عملية القرصنة التي شلت حركتها، وأبقتها مغلقة عدة أيام.

وحذرت محطات وقود في فلوريدا وألاباما وفيرجينيا من نفاد الوقود لديها، مع تراجع الإمدادات وموجة الشراء القوية في ظل المخاوف من نفاد المخزون.

وتقدر نسبة المحطات التي أعلنت بالفعل عن نفاد الوقود لديها مساء الاثنين، بنحو 7% من المحطات في فيرجينيا، بحسب باتريك ديهان المحلل لدى «جازبودي».

وكان البيت الأبيض أكد في بيان أنه يراقب الوضع عن كثب ويوجه الوكالات الحكومية للمساعدة في سد أي عجز. وذكرت خطوط أنابيب كولونيل أنها تعمل على تشغيل جزء من الأنابيب، من كارولاينا الشمالية إلى ميريلاند، يدوياً، وأنه من المتوقع أن تعود للعمل بشكل طبيعي مع نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن خطوط أنابيب كولونيل مغلقة منذ مساء الجمعة. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعلن، الاثنين، أن القرصنة المعلوماتية التي تسببت بشلل خطوط الأنابيب نفذتها عصابة برامج الفدية «داركسايد».