شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يستبعد تشغيل نظام المساعدة عند وقوع حادث «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وكالة سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة تقريراً أولياً عن الحادث المروري القاتل الذي تعرضت له إحدى سيارات «تيسلا» في تكساس في نيسان/ إبريل الفائت، استبعدت فيه أن يكون برنامج مساعدة السائق في وضعية تشغيل عند حصول الحادث.

إلا أن تقرير المجلس الوطني للنقل والسلامة (إن تي إس بي) لم يتضمن أي معلومات جازمة في شأن وجود أو عدم وجود شخص في مقعد السائق وقت اصطدام السيارة بشجرة في سبرينغ بضاحية مدينة هيوستن في 17 نيسان/ إبريل قبل اشتعالها.

واكتفى التقرير بالإشارة إلى أن «لقطات كاميرا الأمن في منزل المالك تُظهره جالساً في مقعد السائق، فيما جلس الراكب في مقعد الراكب الأمامي»، من دون إعطاء المزيد من المعلومات.

ثم سارت السيارة لمسافة 170 متراً تقريباً قبل أن تخرج عن الطريق عند المنعطف.

معطيات وجود سائق

وكان مسؤول في الشرطة المحلية أكّد في الأيام التي تلت الحادث أن المعطيات الأولية للتحقيق استبعدت وجود سائق عند حصول الاصطدام.

إلا أن مسؤولاً في شركة «تيسلا» قال بعد أيام إن «من المحتمل» أن يكون هناك سائق يتولى القيادة في وقت الاصطدام.

وأكدت «إن تي إس بي» الاثنين أن السيارة مجهزة فعلاً بنظام «تيسلا»؛ للمساعدة على القيادة «أوتوبايلوت».

لكنّ التقرير أوضح أن البرنامج لا يمكن أن يعمل إلا إذا تم تشغيل أنظمة التحكم بالسرعة («ترافيك أوير كروز كونترول») والتوجيه التلقائي («أوتوستير»).

إلا أن اختباراً أظهر أن نظام التوجيه الآلي «لم يكن يعمل» على الجزء من الطريق الذي وقع فيه الحادث.

وأشار التقرير إلى أن الحريق ألحق أضراراً كبيرة بالسيارة، بما في ذلك الوحدة التي تتضمن البيانات المتعلقة بسرعة السيارة ووضع حزام الأمان وفتح الوسادة الهوائية. (أ.ف.ب)