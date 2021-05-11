مخاوف التضخم تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط والتكنولوجيا والسفر بين أكبر الخاسرين

هبطت الأسهم الأوروبية من ذروتها، الثلاثاء، وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والتعدين بين أكبر الخاسرين بعدما أدت مخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لهبوط المؤشرات الأمريكية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 في المئة بعدما سجل مستوى قياسياً عند الإغلاق الاثنين.

تدهورت المعنويات عالمياً بعدما دفع القلق حيال التضخم المستثمرين للابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت الاثنين قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي يخشى كثيرون من أن تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يعيد النظر في موقفة بشأن السياسة النقدية.

وهوت أسهم التكنولوجيا 2.2 في المئة لأقل مستوى منذ أواخر مارس/ آذار، فيما تخلت أسهم شركات التعدين عن جزء من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة.

ونزلت أسهم السفر والترفيه 3.7 في المئة، وهوى سهم مجموعة إيفوليوشن جيمينج السويدية 9.6 في المئة بعد الإعلان عن تسعير صفقات ضخمة.

(رويترز)