وكالة الطاقة الدولية: الطاقة المتجددة العالمية نمت 45% في 2020..أسرع وتيرة في عقدين

أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة 45 في المئة في 2020 لتصل إلى 280 جيجاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999، على الرغم من حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء؛ بسبب تأثير كوفيد-19.

50 % من النمو في الصين

وقال التقرير: إن الصين استحوذت على 50 في المئة من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45 في المئة هذا العام و58 في المئة في 2022.

وعالمياً، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة، إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بنحو 270 جيجاوات هذا العام ونحو 280 جيجاوات في 2022.

تزيد هذه التوقعات بأكثر من 25 في المئة على التوقعات السابقة للوكالة في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ إذ باعت الحكومات في عطاءات كميات غير مسبوقة من الطاقة المتجددة ووقعت الشركات عدداً قياسياً من اتفاقيات شراء الطاقة.

المزيد من التفاؤل

وباعت الحكومات بالعطاءات 75 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 في المئة على 2019.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: «تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية؛ إذ تحطم رقماً قياسياً تلو الآخر».

وأضاف: «شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90 في المئة من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي».

لكن بيرول أضاف: إن الحكومات بحاجة إلى وضع سياسات؛ للتشجيع على المزيد من الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما ستتطلبه من بنية تحتية إضافية للشبكات؛ وذلك إضافة إلى تقنيات أخرى للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.

(رويترز)