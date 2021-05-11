شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يعودون لجبل إفرست بينما تواجه نيبال موجة «كوفيد-19» ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

عاد الأجانب لتسلق جبل إفرست لأول مرة منذ أعادت حكومة نيبال فتح المنطقة بعد إغلاقها في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، على الرغم من رصد إصابات جديدة بالمرض في المخيم الموجود عند سفح الجبل.

وذكرت شركات تسلق الجبال أن 38 متسلقاً، منهم عشرة بحرينيين وبريطانيان، تسلقوا أعلى جبل في العالم، الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد إجلاء عدد من المتسلقين من مخيم سفح جبل إفرست في إبريل/ نيسان إثر ظهور أعراض «كوفيد-19» عليهم، وبينما تواجه نيبال موجة ثانية عنيفة من العدوى بفيروس كورونا.

وأغلقت نيبال الجبل في مارس/ آذار 2020 بسبب الجائحة، لكنها أعادت فتحه في موسم التسلق العام الجاري الذي بدأ في إبريل/ نيسان، حيث أصدرت 408 تصاريح تسلق للقمة البالغ ارتفاعها نحو 8849 متراً.

وتواجه نيبال زيادة في الإصابات بمرض «كوفيد-19» في الآونة الأخيرة، وسجلت حتى الآن 403794 إصابة، و3859 وفاة.

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية ذكرت، الأحد، أن بكين ستحدد «خطاً فاصلاً» على قمة جبل إفرست لمنع الاختلاط بين المتسلقين في نيبال التي تجتاحها جائحة «كوفيد-19»، ومتسلقي الجبل من جانب منطقة التبت، كتدبير وقائي.