شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: أدوار الفتاة القوية تجذبني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أعربت الفنانة المصرية روجينا عن سعادتها بنجاح أول بطولة مطلقة في الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «بنت السلطان». وأوضحت أن في بداية العام عُرضت عليها ثلاثة مشاريع إلا أنها اختارت «بنت السلطان» كونها تعلم أنها في أيدي أمينة سواء مع المخرج أحمد شفيق، أو المؤلف أيمن سلامة، لافتة إلى أن أدوار الفتاة القوية التي لا تنكسر تجذبها. وأوضحت أنها قامت بمعظم مشاهد الأكشن بنفسها دون الاستعانة بدوبلير.

مسلسل «بنت السلطان» يضم عدداً من النجوم بينهم باسم سمرة، وسوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس.