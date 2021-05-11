شكرا لقرائتكم خبر عن 57 مليون زهرة في استقبال زوار دبي بالعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : سومية سعد

أعلنت بلدية دبي استقبال الزوار بـ 57 مليون زهرة خلال عيد الفطر المبارك في الشوارع والحدائق والميادين، وتجميل الدوارات باستخدام تصاميم مبتكرة تحاكي التطور الحضاري في الإمارة وتنوع الأصناف التي تستخدمها من حيث الألوان والأشكال والأحجام. وقد حدّدت واختيرت بعناية فائقة، استناداً إلى نتائج الأبحاث والتجارب الصادرة عن محطة الأبحاث التابعة لإدارة الزراعة والري في البلدية، والخاصة بالزهور الموسمية، وأنشئت على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتسع لأكثر من 120 صنفاً في المرة الواحدة.

وأكدت البلدية توافر جميع مستلزمات الإنتاج و الزراعة و الصيانة، وتسعى دائماً إلى البحث عن كل ما هو جديد ومبتكر في زراعة الزهور الموسمية، عبر المشاركة في المعارض والمؤتمرات التخصصية ذات العلاقة.

وأشارت الى انها ترحب دائماً بأية مقترحات أو أفكار لتطوير خدماتها في الزراعة التجميلية وتنسيق مساحات الزهور، سواء بإدخال أصناف جديدة أو تنسيق الألوان والتصاميم، أو أي اقتراح يسعد المجتمع.

وقالت: تماشياً مع التنمية الحضارية المتسارعة وارتفاع عدد زوار الإمارة، فقد أصبح اتباع نهج منسّق في زراعة الزهور، أمراً ضرورياً لضمان وجود مساحات زهور بألوان زاهية على مدار العام، وتمتد على أكثر من 1.3 مليون متر مربع، ضمن طرق المدينة وحدائقها، أما بالنسبة للأصناف المستخدمة، فهي كثيرة ومتنوعة، من حيث الألوان والأشكال والأحجام، وأهمها البيتونيا، الماري جولد، زينيا، أليسم، وينكا، الانترهينم، البلارجونيوم، و الكريزانثيمم، السالفيا، الاجيراتم، وغيرها.