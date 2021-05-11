البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2109 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13040 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2159 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3093 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1250 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي .ليس، مصر للألومنيوم، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، ايديتا للصناعات الغذائية، القناة للتوكيلات الملاحية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبور للاستثمار العقاري، 250 ألف سهم، 196.9 ألف سهم، 7150 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 956.2 ألف سهم، 52.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 76254 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2021، ففي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة اودن للاستثمارات المالية وحققت إيرادات بلغت 2.8 مليون جنيه حتى الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 4.3 مليون جنيه حتى الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغت صافي الخسائر 1.1 مليون جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، وحققت شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري إيرادات بلغت 1.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 2.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 108.4 ألف جنيه مقابل أرباح 537.9 ألف جنيه خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة الدلتا للتأمين إيرادات بلغت 752.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل إيرادات بلغت 602.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020 بنسبة نمو 24.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 190.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 129 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020 بنسبة نمو 47.9%، وأرجعت الشركة سبب زيادة الأرباح إلى تحسن النتائج التأمينية وزيادة حجم الأموال المستثمرة والذي انعكس على نتائج صافي الدخل من الاستثمار أيضًا.

حققت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، إيرادات نشاط بلغت 100.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل إيرادات بلغت 143.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 14.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020.

وبنفس القطاع، حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 32.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل إيرادات بلغت 31 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 11.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 17.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020.

وبقطاع البنوك، حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي صافي الدخل من العائد بلغ 804.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل صافي دخل من العائد بلغ 815.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 332.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 230.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020.

وحقق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية، صافي الدخل من العائد بلغ 33.1 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل صافي دخل من العائد بلغ 30.6 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.3 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 4.1 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020.

كما حقق بنك البركة مصر صافي الدخل من العائد بلغ 636.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل صافي دخل من العائد بلغ 562.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 269.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 264.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي الدخل من العائد بلغ 464.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل صافي دخل من العائد بلغ 554.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 126.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 375.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020.

أما في قطاع الأسمدة، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات من النشاط الرئيسي بلغت 6.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي 2020/2021 وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 14.5%، وبزيادة 105% عن المخطط مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 38.8% خلال نفس الفترة مما يعكس استقرار ومرونة الشركة في تجاوز التحديات الاستثنائية وتنفيذ خطة المشروعات الاستثمارية بما يخدم مصالح مساهميها.

وحققت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، صافي مبيعات بلغت 227.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 221.1 مليون جنيه بالفترة المثيلة للعام السابق بنسبة تغير 2.8%، وبلغ صافي الربح 33.2 مليون جنيه مقابل 26.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

أما في القطاع الصناعي، أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، نتائج أعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 22.8 مليون جنيه بنسبة نمو 64.06%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال الربع الأول 3.7 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 202% عن الفترة المماثلة من العام السابق بفضل زيادة قيمة المبيعات 16.3%، ورأس مال الشركة المصدر 5.93%، وإجمالي حقوق المساهمين 4.55%.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، نتائج أعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 639.3 مليون جنيه مقابل 585.5 مليون جنيه في 31 مارس عام 2020، وبلغ صافي الربح المحقق خلال الربع الأول 50 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 4.1 مليون جنيه في 31 مارس عام 2020.

وبقطاع الأغذية، حققت الشركة المصرية للدواجن "اجيبكو"، صافي خسائر بلغت 2.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2021 مقابل خسائر 1.8 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وبقطاع السياحة، حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، خسائر بالدخل الشامل بلغت 2.819 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل أرباح بلغت 1.276 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 21 مارس عام 2020، وبلغ صافي الخسائر بعد الضرائب 2.866 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 2.282 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، مرجعت سبب الحسائر إلى التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على كافة أنشطة الشركة.

فيما حققت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، إيرادات نشاط خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 بلغت 90.3 مليون جنيه مقابل 72.2 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 18.6 مليون جنيه مقابل 19.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.