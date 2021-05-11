شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم 11-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 11-5-2021، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ليستقر فى بنوك المركزى المصرى والأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش واحد فـ بنك " الاسكندرية" ليسجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.