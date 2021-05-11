شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم فى مصر.. ويسجل 48.97 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء الموافق 11-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل يواصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.84 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.97 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.94 جنيه.

52.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 48.98 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.88 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 48.96 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.83 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.