الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

واستقر سعر الدواجن البيضاء في المزرعة عند 23 جنيها وتراوح سعر المستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن  البلدى 33-35 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو. 

 

واستقرت أسعار البيض الأبيض ليسجل 28 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة. 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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