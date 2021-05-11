شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقر سعر الدواجن البيضاء في المزرعة عند 23 جنيها وتراوح سعر المستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدى 33-35 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض الأبيض ليسجل 28 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.