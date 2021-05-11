الاقتصاد

وزير روسى: احتياطى النفط يكفى احتياجات بلادنا لـ 59 عاما

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النفط يكفي احتياجات روسيا لـ 59 عاما، والغاز الطبيعي لـ 103 أعوام.

 

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن كوزلوف قوله "إن ذلك هو بمثابة توازن عام"، مضيفا "أن هناك حقول لم يتم استغلالها بالكامل"، مشيرا إلى الحاجة إلى تطوير الاستكشاف الجيولوجي وعلى وجه الخصوص، في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

 

وكان نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا أعلن في الثالث من أبريل ،أن احتياطيات النفط في بلاده في المستوى الحالي للتطور التكنولوجي، ستكون كافية لمدة 58 عاما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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