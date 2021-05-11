شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أسعار كحك وبسكويت العيد في الأسواق اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار كحك العيد اليوم الثلاثاء 11-5-2021 وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك وفقا للأسعار المعلنة بمعظم المحلات في القاهرة الكبرى والجيزة. أسعار الكيلو السايب: أسعار الكيلو السايب: الكحك السادة 75-100 جنيه . الكحك الملبن 80-105 جنيهات. الكحك العجمية 80 – 105 جنيهات. الكحك العين جمل 110-150 جنيها. الكحك الفستق 115-160 جنيها. البسكويت السادة 60-90 جنيها. البسكويت البرتقال 70-100جنيه . البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها ت. البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيهات. الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها. البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها. البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها. البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها. سابليه العادى 80-100جنيه. السابلية المكسرات 100-140 جنيها. الغريبة السادة 80-110 جنيهات. الغريبة القرفة 80-105 جنيهات. الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها. أسعار العبوات: أسعار العبوات: 1 كجم تتراوح 80-110 جنيهات. 1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها. عبوة 2 كجم 150-220 جنيها. عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.