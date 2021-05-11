الاقتصاد

تعرف على قائمة أسعار كحك وبسكويت العيد في الأسواق اليوم الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار كحك العيد اليوم الثلاثاء 11-5-2021 وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك وفقا للأسعار المعلنة بمعظم المحلات في القاهرة الكبرى والجيزة. 

 

أسعار الكيلو السايب:

الكحك السادة 75-100 جنيه .

 

الكحك الملبن 80-105 جنيهات.

 

الكحك العجمية 80 – 105 جنيهات.

 

الكحك العين جمل 110-150 جنيها.

 

الكحك الفستق 115-160 جنيها.

 

البسكويت السادة 60-90 جنيها.

 

البسكويت البرتقال 70-100جنيه .

 

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها ت.

 

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيهات.

 

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها.

 

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها.

 

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها.

 

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها.

 

سابليه العادى 80-100جنيه.

 

السابلية المكسرات 100-140 جنيها.

 

الغريبة السادة 80-110 جنيهات.

 

الغريبة القرفة 80-105 جنيهات.

 

الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها.

 

أسعار العبوات: 

1 كجم تتراوح 80-110 جنيهات.

 

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها.

 

 عبوة 2 كجم 150-220 جنيها.

 

عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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