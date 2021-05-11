شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أسعار كحك وبسكويت العيد في الأسواق اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الكيلو السايب:
الكحك السادة 75-100 جنيه .
الكحك الملبن 80-105 جنيهات.
الكحك العجمية 80 – 105 جنيهات.
الكحك العين جمل 110-150 جنيها.
الكحك الفستق 115-160 جنيها.
البسكويت السادة 60-90 جنيها.
البسكويت البرتقال 70-100جنيه .
البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها ت.
البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيهات.
الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها.
البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها.
البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها.
البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها.
سابليه العادى 80-100جنيه.
السابلية المكسرات 100-140 جنيها.
الغريبة السادة 80-110 جنيهات.
الغريبة القرفة 80-105 جنيهات.
الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها.
أسعار العبوات:
1 كجم تتراوح 80-110 جنيهات.
1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها.
عبوة 2 كجم 150-220 جنيها.
عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.