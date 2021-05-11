شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-5-2021، استقراره بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.93 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.