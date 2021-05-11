شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. ويسجل 18.91جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 11-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.93 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت جميع أسعار العملات ماعادا الدولار والريال السعودى شهدا استقرارا اليوم خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.91 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.99 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.93 جنيه.

19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.91 جنيه للشراء .

19.07 جنيه للبيع.

19.17 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.98 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

18.97 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.91 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.91 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.80 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.